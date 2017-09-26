Новосибирский губернатор пожаловался, что слухи об отставке мешают работать

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий пожаловался, что слухи о планируемых отставках глав регионов не способствуют плодотворной работе.

Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда регионов. Среди субъектов федерации, где, по данным СМИ, ожидаются кадровые перемены, названы Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края. В понедельник 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию.

"Ну принял президент решение по (Николаю) Меркушкину, идет ротация кадров. Хорошо знаю, кого назначили исполняющим обязанности губернатора Самарской области, мы с ним много контактировали. Меня назначал президент временно исполняющим обязанности, потом я получил доверие людей. В ноябре заканчивается срок. Президент принимает решение. Президент ничего не комментировал, так чего мне комментировать?", — сказал Городецкий журналистам.

Он отметил, что считает нехорошей тенденцией, когда избранное должностное лицо — главу региона постоянно "снимают". По мнению Городецкого, нетактично называть регионы, в которых может смениться власть.

"Это не способствует работе абсолютно. Приходит время замен, ротаций по разным причинам. Президент высказывает свое мнение и принимает решение. Вот тогда надо его оглашать. По нашей области не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием, выполняю то доверие, которое мне оказали избиратели, системно информирую о всех шагах, которые мы делаем. Да, наверное, как в любой работе и в любом регионе, есть что-то прогрессивное, а есть то, что можно поправлять и усиливать, поэтому судить, попадаем ли мы в этот (список)…, сплетни и слухи – не мое кредо", — заявил губернатор.