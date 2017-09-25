Комитет ГД по делам национальностей попросит допсредства из бюджета

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам национальностей планирует просить из федерального бюджета на три года дополнительные ассигнования по госпрограммам, на программы коренных малочисленных народов; субсидии для НКО под молодежные проекты и мониторинг межнациональных отношений, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек.
"Комитет планирует просить дополнительные ассигнования из федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019, 2020 года", — заявил Бальбек РИА Новости.
Дополнительные средства, по словам депутата, необходимы по следующим Госпрограммам ежегодно: "на коренных малочисленных народов (118 миллионов рублей); субсидии для НКО под молодежные проекты (170 миллионов рублей); мониторинг межнациональных отношений (600 миллионов рублей)".