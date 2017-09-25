Комитет ГД по делам национальностей попросит допсредства из бюджета

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам национальностей планирует просить из федерального бюджета на три года дополнительные ассигнования по госпрограммам, на программы коренных малочисленных народов; субсидии для НКО под молодежные проекты и мониторинг межнациональных отношений, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек.

Комитет во вторник планирует провести заседание на тему "О предельных объемах бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. по государственной программе Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".

"Комитет планирует просить дополнительные ассигнования из федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019, 2020 года", — заявил Бальбек РИА Новости.

Дополнительные средства, по словам депутата, необходимы по следующим Госпрограммам ежегодно: "на коренных малочисленных народов (118 миллионов рублей); субсидии для НКО под молодежные проекты (170 миллионов рублей); мониторинг межнациональных отношений (600 миллионов рублей)".