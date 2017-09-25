Москва будет противостоять попыткам влияния США на выборы в России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва будет продолжать противостоять попыткам внешнего вмешательства в предстоящие в следующем году выборы со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам высокопоставленного дипломата, "МИД России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти будет детально и тщательно отслеживать происходящее и вносить предложения по эффективному противодействию подобным попыткам, по купированию деструктивной линии на вмешательство во внутренние дела, которая останется одним из главных звеньев политики США на российском направлении".