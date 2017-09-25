Москва будет противостоять попыткам влияния США на выборы в России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва будет продолжать противостоять попыткам внешнего вмешательства в предстоящие в следующем году выборы со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В целом можно прогнозировать, что по мере приближения к выборам президента России попытки повлиять на нашу ситуацию, подточить стабильность изнутри не будут идти на убыль. Они усилятся. Нам надо подойти к этим процессам в прямом смысле слова во всеоружии", — сказал Рябков в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.

По словам высокопоставленного дипломата, "МИД России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти будет детально и тщательно отслеживать происходящее и вносить предложения по эффективному противодействию подобным попыткам, по купированию деструктивной линии на вмешательство во внутренние дела, которая останется одним из главных звеньев политики США на российском направлении".