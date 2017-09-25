Артур Парфенчиков вступил в должность главы Карелии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Избранный глава Карелии Артур Парфенчиков вступил в должность, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

"Артур Парфенчиков принес присягу и вступил в должность главы Карелии", — сказала Кабатюк.

Церемония инаугурации проходит в здании Национальной библиотеки Карелии. На торжественную церемонию были приглашены порядка 250 гостей, в их числе полномочный представитель президента России по Северо-Западному федеральному округу Николай Цуканов, члены Совета Федерации, депутаты законодательного собрания республики.

"Вступая в должность главы Карелии, полностью осознаю всю ответственность, которую беру на себя. И буду требовать серьезного и профессионального отношения к работе от всей своей команды. Не потерплю формализма и халатности в решении проблем жителей. Порядок, развитие, результат – это не просто слова, стоящие в определенной последовательности: мы находимся в начале важного стратегического пути, и то, как мы пройдем этот путь, зависит исключительно от нас с вами. Красивая, комфортная, сильная Карелия – наша общая задача, и мы ее решим", — сказал Парфенчиков на церемонии.

Он поблагодарил жителей Карелии, которые проголосовали за него на выборах.

"Сегодня для меня, наверное, самый главный день в жизни. Доверие, которое мне оказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, подтвердили голоса избирателей. Выражаю признательность каждому, кто пришел на избирательный участок и сделал свой выбор. Хочу заверить, что буду трудиться в интересах абсолютно всех жителей нашей республики", — сказал Парфенчиков.

Прямые выборы главы Карелии прошли 10 сентября впервые с 2002 года. Явка избирателей составила 29,28%, в выборах приняли участие 156,376 тысячи избирателей. По итогам голосования победил Парфенчиков ("Единая Россия"), набрав 61,34% голосов избирателей.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.

Парфенчиков родился в 1964 году в Петрозаводске, закончил юридический факультет Ленинградского университета (ныне — Санкт-Петербургский университет). В 1987-2006 годах работал в прокуратуре, пройдя путь от помощника районного прокурора до главы надзорного ведомства столицы Карелии. С 2006 года занимал должность руководителя управления ФССП по Санкт-Петербургу, годом позже был назначен замдиректора ФССП России, а в 2008 году возглавил ведомство.