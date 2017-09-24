Москва и Эр-Рияд хотят углублять отношения, заявил Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Джидде. Архивное фото

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Джидде. Архивное фото

ООН, 24 сен — РИА Новости, Ольга Денисова, Татьяна Калмыкова. Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в стабильном рынке нефти и привержены укреплению и углублению отношений во всех областях, заявил заявил РИА Новости глава МИД страны Адель аль-Джубейр накануне визита в Россию короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

"Обе страны являются производителями нефти, мы заинтересованы в стабильном рынке нефти", — подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что "в последние несколько лет лидеры обеих стран были привержены укреплению и углублению отношений во всех областях".

"Сейчас мы нарастили инвестиции в России, и увеличились российские инвестиции в Саудовской Аравии", — сказал министр. "Мы развиваем отношения в области культуры, науки, образования, а также в области промышленности", — рассказал аль-Джубейр.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд посетит Москву 4-7 октября.