Глава МИД Саудовской Аравии назвал историческим визит короля в Россию

ООН, 24 сен — РИА Новости, Ольга Денисова, Татьяна Калмыкова. Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию станет историческим, заявил РИА Новости глава МИД страны Адель аль-Джубейр.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что король Саудовской Аравии посетит Москву 4-7 октября. По его словам, запланирована встреча Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда с президентом РФ Владимиром Путиным, к подписанию готовится пакет документов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству информацию о том, что визит действительно готовится.

Глава МИД Саудовской Аравии отметил, что пока не может назвать точную дату визита, так как она "должна быть названа принимающей страной".

"Визит Его Величества в Россию будет историческим, поскольку будет символизировать масштаб отношений и консультаций между нашими странами", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.