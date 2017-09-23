Джон Теффт планирует покинуть Россию через неделю

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Посол США в Москве Джон Теффт, который завершает свою миссию в России, заявил, что покинет страну через неделю.

"Примерно через неделю мы покинем Россию", — заявил он в интервью, опубликованном на странице Facebook американского посольства в Москве.

Дипломат признал, что работа в России "во многом не была легкой, но подарила нам множество потрясающих впечатлений, хороших знакомых и друзей".

"Нам будет не хватать всех тех самых разнообразных знакомств, которые у нас завязались с россиянами по всей стране. Это будут наши самые теплые воспоминания об этих годах в России", — сказал Теффт.

Американская сторона планирует сменить своего посла в Москве Джона Теффта. Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.