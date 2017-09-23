КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в субботу находится в Красноярске и работает дома в загородной резиденции "Сосны"; о его отставке ничего не известно, сообщил РИА Новости источник в администрации главы.
"Ничего не знаю про отставку. Виктор Александрович в настоящее время находится здесь, он работает дома. Публичных мероприятий пока не запланировано. В понедельник начнется рабочая неделя", — сказал собеседник агентства.
Толоконский был избран губернатором Красноярского края в сентябре 2014 года.