Косачев предположил, с чем может быть связана активность Запада в адрес РФ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Повышенная активность Запада на российском направлении может быть связана с начинающейся в России избирательной кампанией 2018 года, заявил председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Ранее комитет министров Совета Европы запросил у российской стороны дополнительную информацию по делу "Навальный и Офицеров против России" и сообщил, что намерен вернуться к его обсуждению на следующем заседании — в декабре. В поступившем в РИА Новости решении комитета отмечается, что он "напомнил о выводах Европейского суда по этому делу, согласно которому результаты уголовного дела в отношении заявителей были "явно необоснованными", "обвинительный приговор был вынесен в результате несправедливого разбирательства".

"Начинает складываться впечатление, что эта повышенная активность на российском направлении может быть связана с начинающейся в России избирательной кампанией будущего года — кампании по выборам президента РФ", — сказал Косачев, комментируя решение комитета министров Совета Европы.

Дело "Кировлеса" рассматривалось судом дважды. В ходе первого процесса бывший советник губернатора Кировской области на общественных началах Алексей Навальный, не признавший вину и считающий дело политически мотивированным, получил пятилетний условный срок, но приговор был отменен Верховным судом РФ после постановления ЕСПЧ, который нашел нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве, но не обнаружил политической мотивации.

В ходе повторного разбирательства по делу "Кировлеса" предыдущий приговор Навальному в мае был признан законным и обоснованным. По версии следствия, Навальный и экс-глава Вятской лесной компании Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлеса" на заведомо не выгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллиона рублей.

С 19 по 21 сентября в Страсбурге прошло 1294-е заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), на котором был рассмотрен вопрос об исполнении Россией решения по делу "Кировлеса".

Решения КМСЕ носят декларативный характер и не являются обязательными. Как правило, совет ограничивается вынесением резолюций или направлением специальных писем от имени Комитета министров, его председателя или генерального секретаря Совета Европы в адрес высокопоставленных должностных лиц государства-ответчика.