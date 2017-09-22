Новый мэр Симферополя пообещал не разочаровать

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Новый глава администрации Симферополя Игорь Лукашев пообещал не разочаровать жителей города на занимаемой должности.

Решением сессии Симферопольского горсовета в пятницу кандидатуру Лукашева поддержали 29 депутатов из 30.

"Надеюсь, что не разочарую. Я отправлюсь с сессии на встречу с главой республики. В дальнейшем мы сразу приступаем к работе. Я вернусь в администрацию, соберем людей, наладим обычную работу, которая должна двигаться дальше", — сказал Лукашев на сессии горсовета.

Лукашев обратился к сотрудникам администрации с просьбой собраться в пятницу "на оперативку", чтобы "сверить часы", при этом он пообещал не принимать никаких революционных кадровых решений.