Лавров на Генассамблее ООН призвал к демократизации международных отношений

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

Глава МИД РФ Сергей Лавров на на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 20 сентября 2017

ООН, 21 сен — РИА Новости. Необходимо возрождать культуру дипломатии, искать баланс интересов между разными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Он напомнил слова римского философа Сенеки, сказанные еще два тысячелетия назад: "мы рождены, чтоб жить совместно.

"Ближе всех к осознанию этой данности подошли отцы-основатели ООН. Они были убеждены и записали это в уставе, что само дарованное всем нам богом сосуществование на одной планете должно заставить объединиться, чтобы не допустить ужасов новых войн", — напомнил глава МИД.

По мнению Лаврова, сегодня "остро необходимо возрождение культуры дипломатии, диалога, поиска баланса интересов в противовес инстинктам быстрых решений и желанию наказывать непокорных"

"Россия всегда была и остается открытой к совместной работе со всеми, кто проявляет встречную готовность к равноправному взаимоуважительному сотрудничеству. Мы будем и далее отстаивать эти подходы к деятельности ООН в интересах совершенствования глобального управления и реальной демократизации международных отношений", — заявил Сергей Лавров.

Этими словами глава МИД РФ под аплодисменты аудитории завершил свое выступление.