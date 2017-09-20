Путин поручил обеспечить трансляцию с участков на выборах-2018

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляцию в режиме реального времени с избирательных площадок на выборах президента РФ в 2018 году. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Обеспечьте в ходе проведения выборов президента Российской Федерации в 2018 году организацию видеотрансляций в режиме реального времени с использованием информационно­телекоммуникационной сети "Интернет" с избирательных участков, находящихся на территории Российской Федерации, процедур проведения голосования и подсчета голосов избирателей, а также аналогичных видеотрансляций работы территориальных избирательных комиссий", — говорится в поручении.

Подчеркивается, что финансовое обеспечение госконтракта на оказание услуг, предусматривающих предоставление доступа к интернету для видеотрансляций, а также сбор и хранение записей данных видеотрансляций должны быть осуществлены за счет федерального бюджета в 2017-2018 годах. А именно: не менее 74,9 миллиона рублей в 2017 году и не менее 2 миллиардов 727 тысяч рублей — в 2018.

Также, согласно поручению, единственным поставщиком необходимых услуг в 2017 – 2018 должно стать ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком".