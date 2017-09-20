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Политика

Макрон призвал уважать Россию: что заставляет Париж менять политику

18:3820.09.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворцеПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. По сравнению с США и Германией курс Франции может оказаться более гибким по отношению к Москве. Глава Пятой республики Эммануэль Макрон, жестко отзывавшийся о Кремле в ходе предвыборной кампании, меняет свою риторику. С июля 2017 года Франция все чаще призывает к учету политического веса России и ее интересов на Ближнем Востоке. Причина: страна хочет вернуться в большую геополитическую игру, из которой чувствует себя выброшенной. 
Путь, выбранный для этого Макроном, не противоречит российским интересам: так, французский президент признал, что свержение Каддафи в 2011 году было ошибкой, и не считает более отставку Башара Асада предварительным условием урегулирования в Сирии. По утверждению экс-главы Центральной службы по борьбе с терроризмом при прокуратуре Парижа Алена Марсо, французские и сирийские спецслужбы возобновили взаимодействие между собой.

© AFP 2017 / Don Emmert Эммануэль Макрон выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© AFP 2017 / Don Emmert
Эммануэль Макрон выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017

Макрон готов на уступки

Посол Франции Сильви Берманн
CC BY 2.0 / Foreign and Commonwealth Office / International Women's Day
Сильви Берманн: президент Макрон будет рад посетить Россию
Новый внешнеполитический курс Франции сам Макрон называет "прагматическим". Отношения с Москвой это затрагивает напрямую, поскольку Украина призывает к изоляции России по принципиальным идеологическим причинам, что не отвечает  интересам большинства западных стран.
"Нам следует работать с Россией, невозможно разрешить сирийский кризис без России, крайне сложно сделать то же самое без ее помощи в Северной Корее, и, кроме того, следует уважать Россию, держа в уме ее место, ее историю и наши с ней отношения", — заявил 18 сентября Макрон. По его словам, "если вы хотите, чтобы глобальный миропорядок продолжил работать, вам нужно договариваться с Россией. И по Сирии, я думаю, мы можем действовать совместно. Ведь если вы посмотрите на реальную ситуацию, то переговоры в Астане единственные доказали свою эффективность. Но за столом этих переговоров нет ни США, ни ЕС. И это большое поражение для нас".

Имеющая тесные экономические связи с Катаром и Саудовской Аравией, Франция начиная с 2011 года призывала к свержению сирийского режима. В 2013 году президент Франсуа Олланд делал ставку на отрешение Башара Асада от власти силой, но не смог убедить Барака Обаму, в последний момент отказавшегося от проведения боевой операции. Несмотря на это, Париж еще долго показывал свою непримиримость по отношению к Дамаску. В 2014 году Олланд отказался бомбардировать позиции ИГ* в Сирии, ограничившись Ираком, чтобы невольно не усилить позиции Асада.

После вступления России в сирийскую войну французская геополитическая стратегия все дальше заходила в тупик, по мере поражения мятежников. Неудача сопровождалась унижением, которому Париж подвергся в Саудовской Аравии. Накануне визита в эту страну в 2015 году премьера Мануэля Вальса Эр-Рияд неожиданно отказался от закупки французских вооружений. Между тем именно торговля с ближневосточными монархиями в немалой степени определяет заинтересованность Франции в исходе сирийского кризиса.

В 2017 году конфликт между Катаром и Саудовской Аравией оставил Францию в роли посредника между своими деловыми партнерами, каждый из которых стремительно начал терять заинтересованность в сирийской оппозиции: Катар по причине сближения с Ираном, а Саудовская Аравия — под впечатлением от военных неудач. Старый курс по форсированному свержению Асада, которого придерживались президенты Олланд и Саркози, окончательно утратил смысл.

© AFP 2017 / French Army/ ECPADФранцузские самолеты "Рафаль" в небе над Сирией
© AFP 2017 / French Army/ ECPAD
Французские самолеты "Рафаль" в небе над Сирией

Франция не продаст оружие Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
Макрон выступил за отмену эмбарго в отношении Катара в кратчайшие сроки
По мнению заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, новая политика, которую предлагает Макрон, определяется стремлением "не раздражать и не провоцировать проблем" в отношениях Москвой, а кроме того — учетом объективно сложившихся реалий. "Асад существенно расширил территорию, которую контролирует, оппозиция локализована в ряде регионов, таких как Идлиб, военная победа ей не светит, а значит, нужно договариваться с Асадом", — реконструирует логику Парижа Макаркин.

Политолог считает, что тот же прагматический подход будет превалировать в российско-французских отношениях в целом. "Франция гораздо осторожнее, чем США, когда дело доходит до нашей страны, ведь Россия к ней ближе и воспринимается как соседка ЕС. Взгляд из Вашингтона — иной: как на очень удаленное государство, в отношении которого возможны крайне резкие решения. Сегодня невозможно представить себе государственное учреждение во Франции, которое призывало бы поставлять оружие на Украину, а в США это официальная позиция Министерства обороны", — говорит Макаркин.

С этой точкой зрения согласна эксперт Валдайского клуба Татьяна Романова. "Макрон — сильный политик, который понимает, что исключить Россию из мировой политики нельзя, следовательно, с ней надо договариваться. Основой договоренности с любым партнером является уважение", — говорит она.


*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Политика
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