ЦИК планирует оснастить компьютерами все избирательные участки

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ЦИК России предполагает к президентским выборам 2018 года оснастить компьютерами все участковые избирательные комиссии в России, в целом в стране их свыше 90 тысяч, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"На выборах 10 сентября впервые более 81% участковых избирательных комиссий были оснащены компьютерной техникой с программным обеспечением. К президентской кампании мы предполагаем все наши 90 с лишним тысяч участков оснастить компьютерами", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Глава ЦИК также отметила значительное снижение числа повторных вводов протоколов в ГАС "Выборы".
"Количество повторных вводов в 2014 году — 958, в 2015 году — 1025, на нынешних выборах всего 560. В каждом случае оперативно выясняли причину, в чем там дело", — уточнила Памфилова.
На выборах 18 сентября 2016 года в трех регионах была организована опытная зона для тестирования программы, предполагающей применение QR-кода, которая позволит минимизировать количество ошибок при вводе протоколов в ГАС "Выборы" и ускорить этот процесс. Новая программа была разработана по инициативе избиркома Санкт-Петербурга. В рамках опытной зоны 15 участковых комиссий Петербурга, пять комиссий Липецкой области и шесть комиссий Владимирской области использовали техническое оборудование, на котором была установлена эта специальная программа.