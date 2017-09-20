ЦИК планирует оснастить компьютерами все избирательные участки

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. ЦИК России предполагает к президентским выборам 2018 года оснастить компьютерами все участковые избирательные комиссии в России, в целом в стране их свыше 90 тысяч, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"На выборах 10 сентября впервые более 81% участковых избирательных комиссий были оснащены компьютерной техникой с программным обеспечением. К президентской кампании мы предполагаем все наши 90 с лишним тысяч участков оснастить компьютерами", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она пояснила, что программное обеспечение, установленное на этих компьютерах, проверяет все контрольные и логические соотношения протокола об итогах голосования и корректность его составления, распечатывает протокол с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Эта технология при печати протоколов позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и возможность ошибок при вроде данных протокола в ГАС "Выборы", отметила глава ЦИК.

Глава ЦИК также отметила значительное снижение числа повторных вводов протоколов в ГАС "Выборы".

"Количество повторных вводов в 2014 году — 958, в 2015 году — 1025, на нынешних выборах всего 560. В каждом случае оперативно выясняли причину, в чем там дело", — уточнила Памфилова.

На выборах 18 сентября 2016 года в трех регионах была организована опытная зона для тестирования программы, предполагающей применение QR-кода, которая позволит минимизировать количество ошибок при вводе протоколов в ГАС "Выборы" и ускорить этот процесс. Новая программа была разработана по инициативе избиркома Санкт-Петербурга. В рамках опытной зоны 15 участковых комиссий Петербурга, пять комиссий Липецкой области и шесть комиссий Владимирской области использовали техническое оборудование, на котором была установлена эта специальная программа.