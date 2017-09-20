Глава Мордовии назначил экс-посла Кисляка сенатором от региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подписал указ о наделении экс-посла России в США Сергея Кисляка полномочиями сенатора от региона, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе главы региона.

После победы на выборах главы Мордовии Волков сообщил, что "уже давно определился с кандидатурой на пост сенатора – это Сергей Иванович Кисляк", и после вступления в должность планировал оформить все необходимые документы. Избранный глава республики вступил в должность 19 сентября.

"Глава Мордовии Владимир Волков подписал 19 сентября указ о наделении Сергея Кисляка полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Мордовии", — сказали в пресс-службе.

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