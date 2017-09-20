Захарова подтвердила приглашение главы МИД Британии в Москву

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что приглашение министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону остается в силе.

"Джонсон (на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке – ред.) выразил сожаление в связи с тем, что не приехал в Москву, и сказал, что хотел бы воспользоваться приглашением еще раз. Лавров приглашение переподтвердил", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сам Джонсон сообщил, что его визит прорабатывается, и он состоится, "когда это будет удобно всем".

Глава британского МИД отменил в начале апреля этого года свой визит в Россию из-за ситуации в Сирии. В мае первый замглавы МИД России Владимир Титов сообщил, что Джонсон может приехать в РФ после избрания нового правительства Соединенного Королевства.