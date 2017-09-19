В Минюсте осудили решение ЕСПЧ по Беслану

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия исполнит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по теракту в Беслане и выплатит истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро, сообщили в пресс-службе Минюста РФ, подчеркнув, что это решение создаст проблемы для предотвращения террористических актов.

"Минюст России сожалеет, что аргументы властей Российской Федерации о необходимости пересмотра постановления по делу "Тагаева и другие против России" (касающемуся обстоятельств захвата вооруженными террористами 1 сентября 2004 года заложников в школе № 1 г. Беслана Северной Осетии) не были восприняты коллегией Большой Палаты в составе Председателя ЕСПЧ и судей, избранных от Армении, Германии, Украины и Черногории, которые принимали решение о наличии либо отсутствии оснований для передачи дела в Большую Палату ЕСПЧ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство отметило, что это решение решение было принято "несмотря на то, что обжалование российских властей было основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы".

Это, по его мнению, "могло и должно было рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке судом".

"Минюст России полагает, что обстоятельства этой страшной трагедии нуждались в более тщательном и взвешенном рассмотрении. Это особенно важно в свете возросшей террористической угрозы и на волне террористических атак, захлестнувшей ряд европейских стран, в том числе Великобританию, Германию и Францию", — подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве отметили, что это дело является первым делом, которое касается разрешения представителями государства кризиса в ходе крупномасштабного захвата заложников с применением оружия на поражение.

"Учитывая исключительную сложность и деликатность затронутых вопросов, такие дела, безусловно, должны передаваться на рассмотрение Большой Палаты ЕСПЧ. Оставленное в силе постановление первой инстанции Европейского Суда открывает возможности для недобросовестных лиц, предлагающих свои услуги пострадавшим от террористических актов в странах Европы, манипулировать чувствами людей, а также создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами", — говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод постановление считается вступившим в силу. Совершение каких-либо иных действий участниками процесса не предусмотрено", — заключил Минюст.