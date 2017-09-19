В Минюсте осудили решение ЕСПЧ по Беслану

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия исполнит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по теракту в Беслане и выплатит истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро, сообщили в пресс-службе Минюста РФ, подчеркнув, что это решение создаст проблемы для предотвращения террористических актов.
Ведомство отметило, что это решение решение было принято "несмотря на то, что обжалование российских властей было основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы".
Это, по его мнению, "могло и должно было рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке судом".
"Минюст России полагает, что обстоятельства этой страшной трагедии нуждались в более тщательном и взвешенном рассмотрении. Это особенно важно в свете возросшей террористической угрозы и на волне террористических атак, захлестнувшей ряд европейских стран, в том числе Великобританию, Германию и Францию", — подчеркнули в Минюсте.
В ведомстве отметили, что это дело является первым делом, которое касается разрешения представителями государства кризиса в ходе крупномасштабного захвата заложников с применением оружия на поражение.
"В соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод постановление считается вступившим в силу. Совершение каких-либо иных действий участниками процесса не предусмотрено", — заключил Минюст.