Заксобрание Севастополя согласовало кандидатуры пяти вице-губернаторов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Законодательное собрание Севастополя согласовало назначение в новом составе правительства города пяти вице-губернаторов.

Решение принято на сессии во вторник. Кандидатуры внесены губернатором Дмитрием Овсянниковым.

"Все представленные кандидатуры являются профессионалами в своих отраслях. Это единая команда, работающая на благо Севастополя. Все из представленных кандидатов сердцем полюбили Севастополь и готовы служить ему как родному городу", — сказал Овсянников.

В частности, согласование депутатов получили Владимир Базаров, Вячеслав Гладков, Юрий Кривов, Илья Пономарев и Алсу Гайнутдинова. Первые четыре занимали посты вице-губернаторов в предыдущем правительстве. Гайнутдинова в различные годы работала в министерстве сельского хозяйства РФ, министерстве экономического развития РФ, заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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Овсянников, избранный губернатором на прямых выборах, принес присягу и официально вступил в должность в понедельник, после чего, как того требует Устав города, подписал указ, которым отправил правительство города в отставку. Теперь губернатор обязан сформировать новый состав правительства не позднее 30 календарных дней со дня вступления в должность.

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