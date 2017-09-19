В Госдуме подготовили заявление в связи с законом об образовании на Украине

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Госдуме РФ подготовлено заявление в связи с украинским законом об образовании, в котором депутаты осудили принятие Верховной Радой Украины соответствующего закона.

Соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе нижней палаты парламента во вторник.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

"В Государственной Думе Федерального Собрания РФ хорошо понимают, что так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины. Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на Востоке Украины", — говорится в тексте заявления Госдумы.

Парламентарии с глубоким сожалением отметили, что этот закон является "актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств". "Депутаты Государственной Думы России осуждают принятие Верховной Радой Украины одиозного закона "Об образовании" и заявляют о своей полной поддержке протестов на Украине и в европейских странах по поводу его принятия", — говорится в документе.

Депутаты планируют направить соответствующее постановление и указанное заявление в Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Государственное собрание Венгрии, Парламент Республики Молдова, Народное собрание Республики Польша, Парламент Румынии и Верховную Раду Украины.