В Госдуме подготовили заявление в связи с законом об образовании на Украине

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Госдуме РФ подготовлено заявление в связи с украинским законом об образовании, в котором депутаты осудили принятие Верховной Радой Украины соответствующего закона.
Соответствующий проект постановления опубликован в электронной базе нижней палаты парламента во вторник.
"В Государственной Думе Федерального Собрания РФ хорошо понимают, что так называемая реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины. Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на Востоке Украины", — говорится в тексте заявления Госдумы.
Депутаты планируют направить соответствующее постановление и указанное заявление в Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Государственное собрание Венгрии, Парламент Республики Молдова, Народное собрание Республики Польша, Парламент Румынии и Верховную Раду Украины.