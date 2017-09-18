Николай Любимов вступил в должность губернатора Рязанской области

РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Рязанской области врио главы региона Николай Любимов вступил в должность, сообщает правительство региона.

Любимов стал временно исполняющим обязанности губернатора 14 февраля после того, как его предшественник Олег Ковалев заявил о досрочном сложении полномочий. На пост губернатора Рязанской области, помимо представителя "Единой России" Любимова, претендовали четыре кандидата: Александра Перехватова ("Партия роста"), Сергей Пупков от "Справедливой России", Александр Шерин от ЛДПР и Владимир Федоткин от КПРФ. По итогам голосования 10 сентября Любимов получил 80,16% голосов избирателей при явке 36,15%.

Церемония инаугурации нового главы региона прошла 18 сентября в Рязани. В соответствии с уставом после принятия присяги Любимову вручили должностной знак губернатора Рязанской области. Главу региона приветствовал полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Он отметил, что за семь месяцев рязанцы смогли убедиться в компетентности нового руководителя области.

"Это было не самое простое время, но вы смело шли в бой, и многие вопросы вам удалось решить. То доверие, которое вам оказали жители Рязанской области, это теперь ответственность ваша и вашей команды", – сказал Беглов.

Полпред президента поблагодарил жителей области за неравнодушие и активность. "Рязанцам небезразлично, как будет развиваться наша страна, как будет развиваться регион. Выборы прошли честно, прозрачно, легитимно… Рязанская область богата достопримечательностями, природными ресурсами. Но главное ее богатство – люди. Это наши первые помощники. Успехов вам и удачи", – отметил Беглов.

Любимов поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что будет работать на благо всех без исключения рязанцев. "Сделаю все возможное, чтобы в области было комфортно жить и работать. Приложу максимум усилий, чтобы регион двигался вперед и вышел на более высокий уровень развития. У нас для этого есть все предпосылки: прочная экономическая и социальная база, активное гражданское общество", – сказал новый рязанский губернатор.

В понедельник глава области принял участие в молебне в Борисоглебском соборе Рязани, который отслужил протоиерей православного храма Георгий Аверин. "После молебна глава региона был благословлен на служение Рязанской области", — отмечает областное правительство.