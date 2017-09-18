Результаты выборов в Видном не отменялись, их рассмотрят повторно

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Результаты выборов в подмосковном Видном не отменяли, была нарушена процедура работы территориальной избирательной комиссии Ленинского района, и ее проведут повторно, сообщила РИА Новости председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

Ранее в Мособлизбиркоме сообщили, что результаты выбора главы и совета депутатов Видного были отменены.

"Результаты не отменены, это дезинформация. Была нарушена процедура с самого начала", — сказала Коновалова.

Она пояснила, что территориальная комиссия района должна была принять отдельное решение по каждому из 20 округов, на которых проводилось голосование, прежде чем принимать общее решение по всему району, но этого сделано не было. Поэтому в Мособлизбиркоме рекомендовали "признать протокол о результатах выборов недействительным".

"(Должно быть) запланировано заседание территориальной избирательной комиссии Ленинского района, на котором они процедуру восстановят, то есть они должны принять 20 решений по каждому округу, затем принять итоговое решение… Они говорят, что волеизъявление граждан не нарушено, протокольные цифры останутся те же самыми", — сказала Коновалова, отметив, что ранее Мособлизбирком комментировал информацию об отмене выборов, не имея на руках всей информации.

Она отметила, что пока решение комиссии не опубликовано, нельзя говорить о том, отменены ли результаты выборов или нет.

В единый день голосования на территории Подмосковья прошли 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.