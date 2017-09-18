Бречалов назначил главу Россотрудничества Глебову сенатором от Удмуртии

УФА, 18 сен – РИА Новости, Рамиля Салихова. Глава Удмуртии Александр Бречалов, вступивший в должность в понедельник, назначил сенатором от республики руководителя Россотрудничества Любовь Глебову, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

В июле глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявлял, что кандидатура Элеоноры Митрофановой рассматривается на должность главы Россотрудничества. Тогда же сообщалось, что нынешняя глава Россотрудничества Любовь Глебова может в сентябре покинуть свой пост и стать представителем правительства Удмуртии в Совете Федерации.

"Любовь Глебова будет представлять республику Удмуртия в Совете Федерации, подписан об этом указ. Любовь Николаевна — профессиональный лоббист с большим опытом, вы знаете наш настрой, наши амбиции, безусловно, это усиление позиции Удмуртии в Совете Федерации", — сказал Бречалов, представляя Глебову правительству региона.

По словам Глебовой, у нее достаточно опыта работы, чтобы стать полезной для развития Удмуртии.

"Мне кажется, что у меня достаточно опыта в разных сферах деятельности и жизни, чтобы стать полезной конкретному региону и конкретным людям. Итоги выборов определяют то, что программу Бречалова поддержали большинство жителей региона. Перед этими людьми и перед теми, кто голосовал за других, стоит большая ответственность и обязательство", — сказала Глебова журналистам. Она отметила, что план деятельности определят позже.

Александр Бречалов, набравший наибольшее количество голосов избирателей на выборах, вступил в должность главы Удмуртии 18 сентября.