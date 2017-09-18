Максим Решетников вступил в должность губернатора Пермского края

УФА, 18 сен — РИА Новости. Максим Решетников, набравший более 82% голосов избирателей на выборах губернатора Пермского края, в понедельник вступил в должность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Решетников был назначен врио главы Пермского края указом президента в феврале 2017 года, после отставки с должности губернатора Виктора Басаргина. На выборах губернатора 10 сентября кандидатуру Решетникова поддержали 82,06% избирателей.

По словам собеседника агентства, 18 сентября в филармонии города Перми прошла инаугурация губернатора.

"Решетников сегодня принял присягу не только перед правительством и депутатами, но и перед своими земляками, потому что он отсюда родом. Это очень большая ответственность, перед властями Прикамья стоят большие задачи", — сказал на мероприятии полпред президента в ПФО Михаил Бабич.

Губернатор обратился к представителям правительства и депутатам, отметив, что после выборов начинается серьезная работа, призвал всех серьезно относиться к задачам, которые стоят перед властями, и совместно выработать план современного развития Пермского края.