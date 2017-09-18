Сергей Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области

НОВОСИБИРСК, 18 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин официально вступил в должность в понедельник в ходе торжественного собрания Законодательной думы региона, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
"Сергей Жвачкин принес присягу и вступил в должность губернатора Томской области", — сообщил собеседник агентства.
Кроме депутатов и избранного губернатора, в заседании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сенатор Виктор Кресс, депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина, почетные граждане Томской области.
Прямые выборы губернатора Томской области прошли впервые с 2003 года, когда победил Виктор Кресс, руководивший регионом с 1991 года. На первый губернаторский срок Жвачкина по представлению президента РФ утверждали депутаты областного парламента в феврале 2012 года.