Сергей Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области

НОВОСИБИРСК, 18 сен — РИА Новости. Избранный губернатор Томской области Сергей Жвачкин официально вступил в должность в понедельник в ходе торжественного собрания Законодательной думы региона, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.

Выборы главы региона состоялись в единый день голосования 10 сентября. Врио губернатора Томской области Жвачкин ("Единая Россия") набрал 60,58% голосов избирателей. Его ближайший преследователь — кандидат от ЛДПР Алексей Диденко набрал 19,38% голосов.

"Сергей Жвачкин принес присягу и вступил в должность губернатора Томской области", — сообщил собеседник агентства.

Кроме депутатов и избранного губернатора, в заседании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сенатор Виктор Кресс, депутат Госдумы РФ Татьяна Соломатина, почетные граждане Томской области.

© Фото : представлено Управлением информационной политики и взаимодействия со СМИ Севастополя Дмитрий Овсянников вступил в должность губернатора Севастополя

"Вступая в должность губернатора Томской области, клянусь честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию области и благополучию ее жителей", — говорится в тексте принесенной губернатором присяги.

Прямые выборы губернатора Томской области прошли впервые с 2003 года, когда победил Виктор Кресс, руководивший регионом с 1991 года. На первый губернаторский срок Жвачкина по представлению президента РФ утверждали депутаты областного парламента в феврале 2012 года.