Матвиенко рассказала о подготовке визита Путина в Туркмению

АШХАБАД, 17 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря о готовящемся визите в Туркмению президента РФ Владимира Путина, заявила, что встреча двух лидеров даст импульс развитию двусторонних связей.

"Сейчас, как вы знаете, готовится визит президента Российской Федерации в Туркменистан, который имеет очень важное значение для дальнейшего углубления отношений между нашими государствами", — сказала Матвиенко журналистам в Ашхабаде.

Она добавила, что встреча Путина и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, а также подписание совместных документов "дадут импульс развитию двусторонних связей".

О подготовке визита Путина в Туркмению в конце июня сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.