Переговоры о мире на Украине в 2017 году (378)

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что проведет новую встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в октябре 2017 года.

Ранее в августе Волкер и Сурков провели встречу в Минске. Тогда Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.

"Что касается "оккупированных" территорий (на востоке Украины — ред.), то гораздо важнее говорить с людьми, которые их контролируют. Именно поэтому я встретился ранее в Минске с господином Сурковым, который представляет Россию, и встречусь вновь в октябре", — сказал он в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", трансляция которого ведется на сайте мероприятия.