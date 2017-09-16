В Крыму ответили на слова Порошенко о "возвращении Ялты"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинским властям нужно научиться трезво смотреть на мир, озвучивая свои желания вернуть под свою юрисдикцию Крым, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев намерен в 2018 году вернуть под свой контроль Крым. В частности президент Украины Петр Порошенко заявил, что "вместе с безвизовым режимом и соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту".

"Пану Порошенко нужно трезво смотреть на мир, его желания абсолютно не соответствуют реальности. Ялта, как и весь российский Крым, вряд ли будут гостеприимны для любого из представителей киевского режима", — сказал Смирнов РИА Новости.

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