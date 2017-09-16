Президент Киргизии умеет держать слово, заявил Путин

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что самым главным для него является надежность, и этим качеством обладает его киргизский коллега Алмазбек Атамбаев.
Отвечая на вопрос, пошел бы он с Атамбаевым в разведку, Путин отметил, что уже давно не работает в спецслужбах, но занимается не менее важным делом, как и Атамбаев на своем посту. "На мой взгляд, у нас неплохо получается", — заметил он.
"Он человек, который держит слово. С ним иногда сложно о чем- то договариваться, но если уж о чем-то договорились, он идет до конца в исполнении тех договоренностей, которые достигнуты", — добавил Путин.
По его словам, это является их общей чертой. "Я это в людях очень ценю", — добавил президент.