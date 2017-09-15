МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) в ходе предстоящей встречи с главой государства представит ему два доклада, один из них посвящен практике применения законодательства о митингах и демонстрациях, второй отражает результаты мониторинга СПЧ в единый день голосования 10 сентября, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

В июле Федотов сообщал РИА Новости, что предложения СПЧ об изменении закона о митингах войдут в доклад о событиях на несанкционированных протестных акциях 26 марта и 12 июня, который правозащитники рассчитывают представить президенту на следующей встрече с ним.

"Точная дата не определена, но очевидно, что это будет осенью, поскольку традиционно встречи СПЧ с президентом проходят в сентябре-ноябре. Но одну дату я могу назвать точно — 30 октября. В этот день члены СПЧ примут участие в открытии мемориала жертвам политических репрессий. Именно наш совет был инициатором создания этого мемориала. Что касается встречи с президентом, то ее дата зависит от рабочего графика главы государства", — рассказал Федотов.

Он уточнил, что у членов совета есть разные предложения относительно тем предстоящей встречи, но в окончательном виде повестка еще не утверждена.

"Очевидно, что мы представим те доклады, которые мы уже давно анонсировали. Это доклад о практике применения законодательства о митингах и демонстрациях, а также доклад о результатах мониторинга в единый день голосования 10 сентября. Мы уже давно анонсировали, что передадим эти доклады главе государства в ходе предстоящей встречи", — сказал глава СПЧ.

По его словам, в рамках встречи могут быть затронуты вопросы социальной защиты военнослужащих, развития общественного контроля, реформы пенитенциарной системы и многие другие.

"Естественно, было бы странно, если бы в год экологии мы не затронули тему защиты права граждан на благоприятную окружающую среду. Есть и много других предложений, например, обсудить тему совершенствования 44 федерального закона "О контрактной системе" и показать, как следовало бы его изменить, чтобы этот закон не давал сбоев, когда речь идет о сохранении культурного наследия", — добавил Федотов.

Он пояснил, что "когда проект касается реставрации уникальных объектов, нужно ориентироваться не на минимальную цену, а на максимальную квалификацию".

Ранее замглавы Совета Евгений Бобров сообщал, что в президентском СПЧ предлагают изменить концепцию закона о контрактной системе госзакупок: выигрывать тендер, по его мнению, должна не та компания, которая предложила наименьшую цену, а предложившая меньшую цену при приемлемом качестве и имеющая необходимый штат квалифицированных сотрудников.