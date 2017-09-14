Избирком утвердил победу Парфенчикова на выборах главы Карелии

Временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

Временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков на избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 cен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Карелии в четверг утвердила итоги выборов главы республики, на которых победил врио Артур Парфенчиков, признала их состоявшимися и действительными, сообщает избирком.

Прямые выборы главы Карелии прошли 10 сентября впервые с 2002 года. Явка избирателей составила 29,28%, в выборах приняли участие 156 тысяч 376 избирателей. Парфенчиков ("Единая Россия") получил 61,34% голосов, второе место заняла кандидат от "Справедливой России" Ирина Петеляева, которая набрала 18,05% голосов, на третьем месте кандидат от КПРФ Евгений Ульянов с 12,13% голосов, на четвертом — Евгений Беседный от ЛДПР с 5,68% голосов.

"Таким образом, выборы главы республики Карелия признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность главы республики Карелия ЦИК Карелии постановила считать Парфенчикова Артура Олеговича, получившего 95822 голоса избирателей, что составляет 61,34%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", — говорится в сообщении.

Избранному главе Карелии Парфенчикову вручили соответствующее удостоверение.