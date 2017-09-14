"Единая Россия" планирует провести партийный съезд после 17 декабря

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Единая Россия" планирует назначить дату проведения партийного съезда на период после 17 декабря, скорее всего, он будет двухдневным, сказал журналистам секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов.

"У нас же назначение выборов президента пройдет в период с 7 по 17 декабря. Я думаю, что мы будем съезд обсуждать и говорить как раз поставить за 17, то есть после 17 числа", — сказал Неверов.

Он добавил, что дата проведения съезда будет обсуждаться на заседании бюро высшего совета, которое пройдет 18 сентября, а также обсудит этот вопрос с председателем партии, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы по-любому будем планировать проведение съезда в два дня", — добавил Неверов.