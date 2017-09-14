Куйвашев в понедельник вступит в должность губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Евгений Куйвашев в понедельник официально вступит в должность губернатора Свердловской области, сообщил в четверг департамент информполитики главы региона.

Выборы состоялись 10 сентября. Куйвашев, выдвигавшийся от партии "Единая Россия", набрал более 62% голосов.

"Восемнадцатого сентября в 11.00 местного времени (09.00 мск) в Театре эстрады состоится официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев произнесет торжественную присягу, и ему будут вручены символы губернатора Свердловской области", — говорится в сообщении.

В пятницу вступит в должность мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Об этом сам Носов сообщил в четверг на пресс-конференции. Явка избирателей на выборах главы Нижнего Тагила составила 48,25%. Представитель партии "Единая Россия" Носов получил 90,72% голосов.