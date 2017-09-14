России нужно поддержать восстановление целостности Сербии, считает депутат

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия выступает за восстановление целостности Сербии, заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой на встрече с министром правительства Сербии по Косово и Метохии Марко Джуричем.

"На всех международных площадках представители обеих палат российского парламента последовательно выступают за целостность Сербии. Мы считаем, процесс восстановления этой целостности Сербии необходимо поддерживать. И знаем, что на этом пути большие усилия предпринимает и президент (Сербии Александр) Вучич, и Марко Джурич", — заявил Толстой.

Он напомнил также, что балканский регион "всегда был для РФ важным, ключевым в Европе".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.