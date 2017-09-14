Депутат предложила пути развития российско-американских отношений

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кризис в двусторонних связях Москвы и Вашингтона не затронул человеческие отношения, есть возможности расширить и углубить политический диалог, выстроив сотрудничество в сфере неправительственных организаций и на уровне регионов двух стран, заявила РИА Новости координатор группы дружбы по связям с парламентом США, член комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.

Ранее депутат, подводя итоги своего визита в США, на своей странице в Facebook написала, что встретилась в Вашингтоне с президентом Всемирного конгресса семей и президентом Национальной организации за брак в США Брайаном Стефеном Брауном. Парламентарий также сообщила о договоренности провести региональный Конгресс семей в России.

"По итогам своей рабочей поездки в США в августе этого года я пришла к выводу, что несмотря на кризис в наших двусторонних отношениях, мы можем расширить и углубить политический диалог с США по части установления более тесных контактов между регионами наших стран. У нас есть возможности для выстраивания горизонтального сотрудничества в сфере взаимодействия между различными неправительственными организациями: образовательными, церковными и другими", — заявила Юмашева РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что общение с соотечественниками, проживающими в США, а также с американскими специалистами по России "показало, что упомянутый кризис не затронул человеческие отношения". "Мы по-прежнему хотим узнавать друг друга и делиться полезным опытом. Американцы все так же интересуются русской культурой, историей и языком, равно как и мы не теряем интереса к этой стране. На этой почве мы можем активно сотрудничать и тем самым закладывать основу для возобновления диалога уже на высшем уровне", — добавила она.