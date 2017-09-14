Присутствие в Брюсселе посла России при НАТО полезно, считает Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не обсуждала возможность снижения уровня представителя РФ при альянсе до поверенного в делах, но видит пользу от присутствия в Брюсселе посла России при НАТО, заявил РИА Новости генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Это не обсуждалось на заседаниях НАТО. России предстоит решать, на каком уровне она хочет быть представленной при НАТО. Я думаю, что присутствие российского посла здесь продемонстрировало свою пользу", — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он не стал комментировать возможность проведения заседаний Совета Россия – НАТО (СРН) в случае, если РФ не будет представлять посол. "Мы это вообще не обсуждали. Но я думаю, что сейчас не время строить догадки о последствиях на случай, если у России здесь не будет посла", — сказал Столтенберг.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.