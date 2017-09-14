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Политика

Присутствие в Брюсселе посла России при НАТО полезно, считает Столтенберг

11:1914.09.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГенсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фотоГенсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не обсуждала возможность снижения уровня представителя РФ при альянсе до поверенного в делах, но видит пользу от присутствия в Брюсселе посла России при НАТО, заявил РИА Новости генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД сообщала, что Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного. Сообщалось, что это может произойти после того, как постпред Александр Грушко покинет свой пост. Такие меры, по данным газеты, связаны с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

"Это не обсуждалось на заседаниях НАТО. России предстоит решать, на каком уровне она хочет быть представленной при НАТО. Я думаю, что присутствие российского посла здесь продемонстрировало свою пользу", — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.

Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По его словам, российский постпред при НАТО Александр Грушко – "опытный посол". "И даже при наличии разногласий важно организовать диалог, как мы делаем это в НАТО", — заявил генсек.

При этом он не стал комментировать возможность проведения заседаний Совета Россия – НАТО (СРН) в случае, если РФ не будет представлять посол. "Мы это вообще не обсуждали. Но я думаю, что сейчас не время строить догадки о последствиях на случай, если у России здесь не будет посла", — сказал Столтенберг.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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