В МИД не исключили встречу Лаврова и Столтенберга на полях Генассамблеи ООН

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров может встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

"Планируются различные встречи, в том числе, не исключена встреча с генеральным секретарем НАТО" — сказали в департаменте.

Ранее Столтенберг сообщил в интервью РИА Новости, что планирует обсудить с Лавровым Украину и другие вопросы.

С 19 по 25 сентября в Нью-Йорке состоится общеполитическая дискуссия высокого уровня Генассамблеи ООН, для участия в которой соберутся главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это же время в штаб-квартире организации пройдут тематические заседания и несколько сотен двусторонних встреч.