ГОРКИ, 12 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с руководством РФ в среду планирует обсудить Сирию, ситуацию в Ираке и борьбу с терроризмом, сообщил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Что касается Ближнего Востока, то, конечно, будут обсуждать Сирию, обстановку в регионе в целом. Конечно, у нас с иранцами плотные контакты постоянные по всем вопросам, связанным с ситуациями в Ираке и Персидском заливе, и, конечно, борьба с терроризмом", — сообщил Богданов журналистам.