В Москве сербская делегация обсудит сотрудничество с ЕАЭС и Косово

БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости. Делегация правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в ходе визита в Москву 14 сентября обсудит с российскими парламентариями сотрудничество Сербии с ЕАЭС и ситуацию в Косово и Метохии (КиМ), сообщил РИА Новости глава делегации, директор канцелярии по КиМ в правительстве Сербии Марко Джурич.

Предстоящий в четверг визит состоится в контексте сотрудничества СПП и партии "Единая Россия". По словам зампреда правящей партии и главы сербской делегации, Белград заинтересован в как можно более частых встречах и развитии взаимодействии, "основанного на обоюдных интересах и традиционных связях русского и сербского народов".

"В ходе разговора в Москве мы рассмотрим широкий список тем: политическую ситуацию в мире, потенциал экономического сотрудничества Сербии и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и положение дел в Косово и Метохии. Будет затронута и тема политических процессов, значимых для положения сербского народа в КиМ и на территории региона", — сообщил Джурич.

Он добавил, что участие в делегации лидера вошедшей в состав парламента и правительства самопровозглашенной республики Косово партии "Сербский список" Горана Ракича, как ожидается, поможет получить поддержку "Единой России" его партии на предстоящих муниципальных выборах в крае.

Отмечается, что в рамках визита в Москву также запланирована встреча Джурича как представителя правительства Сербии с заместителем председателя Госдумы РФ Петром Толстым.