Российские наблюдатели высоко оценили итоги прошедшей региональной кампании

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Итоги прошедшей в России региональной кампании можно оценить как хорошие, в частности, значительно уменьшились случаи применения административного ресурса, сказал координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Роман Коломойцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В воскресенье в России прошел единый день голосования.

"В целом итоги прошедшей кампании мы оцениваем как хорошие. Значительно уменьшились случаи прямого административного ресурса. Результаты по явке в каждом субъекте мы еще анализируем, но уже сейчас понятна корреляция результатов явки и активности тех политических сил, которые работали в регионах. Если политические силы были активными, то и явка была выше", — сказал Коломойцев на пресс-конференции по итогам работы на выборах общественных наблюдателей.

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