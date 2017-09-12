Мизулина надеется, что ГД рассмотрит ужесточение наказания для педофилов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина надеется, что ее предложение ужесточить законодательство в отношении педофилов вплоть до пожизненного заключения будет рассмотрено Госдумой в ближайшее время.

В беседе с журналистами во вторник Мизулина напомнила, что в 2012 году в ГД удалось провести "антипедофильский закон", который серьезно усилил ответственность за преступления педофилов. В 2016 году была усилена уголовная ответственность за производство и распространение детской порнографии, этот закон тоже не удавалось принять много лет.

"Тем не менее, борьба с преступлениями педофилов на этом не остановлена. Нужно еще внести ряд существенных изменений в российское законодательство, чтобы педофилы знали, что им никогда не уйти от ответственности", — отметила парламентарий.

По ее словам, нужно, в частности, отменить сроки давности привлечения к ответственности по всем педофильским преступлениям, чтобы преступники знали, что "им не удастся уйти от ответственности", "они будут найдены, предстанут перед судом и понесут наказание".

"Еще одна действенная мера — введение пожизненных сроков для педофилов. Нужно дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ положениями, по которым пожизненное наказание можно было бы назначать и в случае первичного совершения преступления педофилом, когда насилие над ребенком повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть жертвы", — отметила Мизулина.

"Надеюсь, что депутаты вернутся к обсуждению этой темы и они будут рассмотрены в ближайшее время", — добавила она.

Сенатор также отметила необходимость устранить пробелы в уголовном законодательстве, которые, по ее словам, сегодня фактически не позволяют привлечь к ответственности педофилов, использующих современные интернет-технологии, мобильные средства связи для того, чтобы развращать детей. "Сейчас проблема состоит в том, что, даже когда родители обнаруживают такого рода переписку и обращаются в правоохранительные органы, им отказывают в возбуждении уголовного дела, поскольку "виртуальные развратные действия" не наказуемы, такого состава преступления попросту не существует", — пояснила сенатор.

По ее словам, родителям пострадавших детей говорят, что уголовное дело будет возбуждено при реальном контакте с ребенком. "Эту ситуацию необходимо исправлять", — уверена законодатель.

Она также предлагает ввести контроль за педофилами после выхода из тюрьмы. Один из вариантов — обязать носить электронный браслет в течении десяти лет, а в некоторых случаях и пожизненно.

Сенатор подчеркнула, что все эти законопроекты она уже внесла в Госдуму два-три года назад.