Горбачев отметил положительные стороны Путина как президента

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о предстоящих президентских выборах, отметил, что плюсы у нынешнего президента, по его мнению, перевешивают, подчеркнул необходимость соблюдения конституционных сроков и уточнил, что сменяемость всех заставляет подтягиваться и стараться.

"Сейчас это острый вопрос, впереди выборы. Решается вопрос с президентом… Мнение у меня, что плюсы перевешивают у нынешнего президента. Я мог делать замечания и в прессе, и выступая — по недостаткам, но считаю, что сейчас моя позиция более правильная", — сказал Горбачев, отвечая на вопросы журналистов в преддверии выхода его новой книги "Остаюсь оптимистом".

При этом он выступает за то, "чтобы принцип, установленный нашим законом, чтобы каждый отработал — сроки эти соблюдались, и тогда сменяемость всех заставляет подтягиваться, стараться".

"Вообще говоря, если мы хотим лечить наше общество, мы должны лечить его через участие народа в управлении государством. Это значит, что народ должен эти демократические процессы проходить", — подчеркнул политик.

В начале августа Путин, отвечая на очередной вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2018 году, сказал что подумает. Позже глава государства сообщил журналистам причины, по которым пока не озвучивает своих намерений. Президент отметил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.