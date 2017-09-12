Горбачев отметил положительные стороны Путина как президента

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о предстоящих президентских выборах, отметил, что плюсы у нынешнего президента, по его мнению, перевешивают, подчеркнул необходимость соблюдения конституционных сроков и уточнил, что сменяемость всех заставляет подтягиваться и стараться.
При этом он выступает за то, "чтобы принцип, установленный нашим законом, чтобы каждый отработал — сроки эти соблюдались, и тогда сменяемость всех заставляет подтягиваться, стараться".
"Вообще говоря, если мы хотим лечить наше общество, мы должны лечить его через участие народа в управлении государством. Это значит, что народ должен эти демократические процессы проходить", — подчеркнул политик.
О своих амбициях выдвигаться на президентский пост уже заявили некоторые политики, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и Григория Явлинского от партии "Яблоко". "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат этот вопрос на своих съездах.