Депутат рассказал, чем Госдума займется после летних каникул

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума 13 сентября проведет первое пленарное заседание после летних каникул, открыв тем самым осеннюю сессию; первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников рассказал РИА Новости, сколько законопроектов включено в план работы депутатов в этом полугодии лишь в первоочередном порядке и о чем они.
"В примерную программу законопроектной работы Госдумы в период осенней сессии включено около 130 законопроектов для первоочередного рассмотрения. Нас ждет содержательно-насыщенная и разноплановая повестка… На данный момент в сентябре планируется подготовить к рассмотрению около 180 законопроектов, подавляющая часть из них — в первом чтении, и среди них более сотни инициатив внесено депутатами", — заявил Мельников.
Бюджет и налоги
"К примеру, будет уточнен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Тут будут и локальные решения, связанные с предстоящим чемпионатом мира по футболу", — пояснил парламентарий.
На благо обществу
Во исполнение постановления Конституционного суда подготовлен к рассмотрению в осеннюю сессию и законопроект в части предоставления свиданий осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях либо на строгом режиме. "Также обсудим и изменения по вопросу отсрочки отбывания наказания больных наркоманией", — уточнил первый вице-спикер ГД.
Окружающая среда
Мельников также назвал одной из приоритетных задач рассмотрение во втором и третьем чтениях законопроекта "Об ответственном отношении с животными".
Также в соответствии с поручением президента РФ Госдума рассмотрит внесение изменений в закон "Об охране окружающей среды" с целью повышения эффективности федерального государственного экологического надзора при строительстве и усиления ответственности за нарушение установленных экологических требований.
Контроль и учет
Законопроект, предусматривающий введение для высших должностных лиц субъектов федерации обязанности представлять публичный отчет в орган законодательной власти о результатах независимой оценки качества услуг, также будет рассмотрен в этом полугодии.
"Отчет предлагается рассматривать с участием представителей общественных советов по проведению независимой оценки и общественной палаты субъекта", — пояснил Мельников.
Не пройдет мимо депутатов в этой сессии и законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях". "Предлагается определить особенности государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций, их правового положения, создания и ликвидации, а также возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти и местного самоуправления", — заключил депутат.