Депутат рассказал, чем Госдума займется после летних каникул

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Госдума 13 сентября проведет первое пленарное заседание после летних каникул, открыв тем самым осеннюю сессию; первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников рассказал РИА Новости, сколько законопроектов включено в план работы депутатов в этом полугодии лишь в первоочередном порядке и о чем они.

"В примерную программу законопроектной работы Госдумы в период осенней сессии включено около 130 законопроектов для первоочередного рассмотрения. Нас ждет содержательно-насыщенная и разноплановая повестка… На данный момент в сентябре планируется подготовить к рассмотрению около 180 законопроектов, подавляющая часть из них — в первом чтении, и среди них более сотни инициатив внесено депутатами", — заявил Мельников.

Бюджет и налоги

По его словам, центральным событием сессии станет рассмотрение федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Помимо этого будет рассмотрен пакет правительственных предложений в Налоговый кодекс.

"К примеру, будет уточнен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Тут будут и локальные решения, связанные с предстоящим чемпионатом мира по футболу", — пояснил парламентарий.

На благо обществу

Госдума планирует, по словам Мельникова, рассмотреть ряд инициатив по совершенствованию предоставления государственных и муниципальных услуг. В частности, в закон "Об актах гражданского состояния" будут вноситься изменения в части сокращения перечня документов, необходимых для подачи заявления на регистрацию брака в электронной форме.

Во исполнение постановления Конституционного суда подготовлен к рассмотрению в осеннюю сессию и законопроект в части предоставления свиданий осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях либо на строгом режиме. "Также обсудим и изменения по вопросу отсрочки отбывания наказания больных наркоманией", — уточнил первый вице-спикер ГД.

Окружающая среда

Мельников также назвал одной из приоритетных задач рассмотрение во втором и третьем чтениях законопроекта "Об ответственном отношении с животными".

"Законопроект с долгой историей, который был внесен в Государственную думу еще в 2010 году, а в 2011 — принят в первом чтении. Это депутатский законопроект "Об ответственном обращении с животными". В конце весенней сессии его рассмотрение было перенесено с целью всестороннего обсуждения в рабочей группе, более качественной проработки и поиска сбалансированного решения. Теперь мы его рассмотрим", — рассказал депутат.

Также в соответствии с поручением президента РФ Госдума рассмотрит внесение изменений в закон "Об охране окружающей среды" с целью повышения эффективности федерального государственного экологического надзора при строительстве и усиления ответственности за нарушение установленных экологических требований.

Контроль и учет

Законопроект, предусматривающий введение для высших должностных лиц субъектов федерации обязанности представлять публичный отчет в орган законодательной власти о результатах независимой оценки качества услуг, также будет рассмотрен в этом полугодии.

"Отчет предлагается рассматривать с участием представителей общественных советов по проведению независимой оценки и общественной палаты субъекта", — пояснил Мельников.

Помимо этого будут рассмотрены изменения в закон "О защите прав потребителей" в части усиления защиты прав потребителей товаров и оказания разных услуг через интернет.

Не пройдет мимо депутатов в этой сессии и законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях". "Предлагается определить особенности государственной регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организаций, их правового положения, создания и ликвидации, а также возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти и местного самоуправления", — заключил депутат.