Белгородцы выбрали стабильность, проголосовав за Савченко, заявили эксперты

БРЯНСК, 11 сен – РИА Новости. Успех на прошедших выборах Евгения Савченко, 24 года возглавляющего Белгородскую область, обусловлен умением работать в команде и президентской поддержкой, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они не исключают, что это будет его последний губернаторский срок, однако о преемниках говорят с осторожностью.

Высокая явка

В Белгородской области в единый день голосования состоялись выборы главы региона, довыборы в областную думу, а также выборы депутатов Губкинского и Старооскольского городских округов. Единоросс Савченко опередил соперников с результатом 69% голосов. По мнению экспертов, итог голосования был предсказуем — серьезных соперников у главы региона, пошедшего на седьмой срок, по-прежнему нет.

Достаточно высокая явка, которую показала Белгородская область на выборах, по мнению политологов, свидетельствует о доверии к действующей власти.

По словам члена Общественной палаты РФ Михаила Бажинова, явка более 54% была ожидаема, хотя и оказалась несколько ниже, чем в предыдущие годы. "Одной из характерных особенностей этой кампании было то, что на явку никто не работал, не было задачи явку "сделать", никто не давил на избирателя, никто его никуда не загонял… Почему она все-таки столь высока относительно других регионов РФ? Наверное, это доверие к власти, это желание стабильности, это их прозрачность", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за законностью проведения голосования в регионе на избирательных участках следили более 3 тысяч наблюдателей, работали эксперты и юристы. Только из числа участников рабочей группы, созданной Общественной палатой, более 200 членов были сами наблюдателями на 200 участках. Это, уверен Бажинов, позволило обеспечить законность и прозрачность выборов.

Представитель ассоциации юристов России "Корпус за честные выборы" Оксана Владимирова также отметила достаточно высокий для региона процент явки. "Высокий уровень явки и итоговый результат выборов говорит о том, что выбран правильный курс, жители Белгородчины поддерживают этот курс и готовы работать на благо своей области, своего региона", — сказала она.

Тем временем, как считает баллотировавшийся на пост губернатора от ЛДПР Константин Климашевский, абсолютной прозрачности обеспечить не удалось. "Явку мы ожидали гораздо ниже, но считаем, по мнению некоторых наших представителей, в отдаленных районах, где явка выше 90%, она наверняка завышена и не соответствует действительности. Соответствует действительности явка в Старом Осколе, Белгороде — вот это похоже на правду, то есть в явку выше 70% мы не верим", — сказал он РИА Новости.

Свою позицию по явке высказал РИА Новости и кандидат в губернаторы Белгородской области от КПРФ Станислав Панов: "Явка, конечно, меня не воодушевила больше 50%, а по Старому Осколу – 30". При этом он отметил, что его порадовали результаты выборов в Старом Осколе, где партии удалось обойти соперника.

Область добра, секрет успеха

По словам экспертов, опрошенных РИА Новости, итоги выборов показали, что жители региона продолжают поддерживать выбранный Савченко курс.

"Жители поддерживают ту программу, которая была представлена. В целом предвыборная программа выглядела как некое продолжение действующих направлений с переменами к лучшему. Это планомерные изменения к тому, чтобы субъект оставался на хорошем счету в стране. Белгородчина – это область добра, благополучия, область удобная для жизни, об этом говорят и местные, и приезжие люди", — отметила Оксана Владимирова.

Вторят ей и другие эксперты, объясняя стабильность Савченко результатом работы его команды.

"Вы знаете, я считаю, что никаких секретов нет. Все достаточно просто, нужно брать и работать. Наш губернатор фактически работает более 20 лет, он реально работает на регион, работает на результат, умеет организовать вокруг себя команду единомышленников", — сказал Бажинов.

Поддержка президента, по мнению опрошенных, также сыграла немалую роль в переизбрании Савченко.

Операция "Преемник"

Не исключено, что это последний срок Савченко на губернаторском посту. Разговоры об этом идут давно. Однако предположений, кто придет на смену Савченко, пока нет.

"Евгений Степанович говорил о возможных преемниках-женщинах из окружения его заместителей. Он лучше всех знает, кто может реально продолжить его дела", — отметил Бажинов.

Владимирова подтвердила, что весь текущий год, действительно, шла речь о некоем преемнике-женщине, но, скорее всего, отметила она, эти разговоры не были серьезными. "Всегда этот вопрос вставал. Конечно, Евгений Степанович говорил, что, действительно, у него прекрасная команда, и каждый из этой команды достоин лучшего. Но конкретики никакой, женщина это будет или мужчина, ничего такого не говорили", — добавила Владимирова.