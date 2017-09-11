Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в единый день голосования на избирательном участке в Москве. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. ЛДПР не признает итоги выборов в Алтайском крае, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Ранее сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц отметил необъяснимо высокий процент досрочного голосования в Алтайском крае, где выбирали депутатов в заксобрание, и указал на возможные нарушения, глава ЦИК Элла Памфилова поручила предоставить ей все сведения.

"Мы всей партией готовы подписаться о непризнании выборов в Алтайском крае", - сказал Жириновский в ходе пресс-конференции в понедельник.

Политик также заявил о необходимости сменить нескольких глав регионов, в том числе Олега Королева в Липецкой области, Николая Меркушкина в Самарской. По словам Жириновского, состояние здоровья не позволяет Аману Тулееву полноценно руководить Кемеровской областью, "надо же уступить место молодым, здоровым".