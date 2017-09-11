МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. ЛДПР не признает итоги выборов в Алтайском крае, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
"Мы всей партией готовы подписаться о непризнании выборов в Алтайском крае", - сказал Жириновский в ходе пресс-конференции в понедельник.
Политик также заявил о необходимости сменить нескольких глав регионов, в том числе Олега Королева в Липецкой области, Николая Меркушкина в Самарской. По словам Жириновского, состояние здоровья не позволяет Аману Тулееву полноценно руководить Кемеровской областью, "надо же уступить место молодым, здоровым".
Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>
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