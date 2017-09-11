"Единая Россия" получила большинство мандатов на выборах в Подмосковье

Единый день голосования в России (225)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. "Единая Россия" получила почти 70% мандатов в Подмосковье, сообщила член генерального совета и секретарь московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", депутат, член комитета по образованию и науке Госдумы РФ Лидия Антонова.

"Партия "Единая Россия" была наиболее активной из всех партий… по партиям "Единая Россия" — это 67,6%. То есть у "Единой России" — 365 мандатов", — сказала Антонова на пресс-конференции.

Она также отметила, что по выборам глав партия завоевала 18 мандатов из 21.

В единый день голосования на территории Подмосковья прошли 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.