Памфилова призвала избиркомы не спешить утверждать результаты выборов

Единый день голосования в России (198)

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала избиркомы не спешить утверждать итоги выборов 10 сентября: отсутствие жалоб в день выборов не означает, что их не будет чуть позже.

"У меня такая просьба к вам - не торопитесь, еще раз я всех предупреждаю: то, что не было жалоб сейчас на день голосования, не значит, что они не появятся чуть позже", - сказала глава ЦИК в понедельник в ходе видеоконференции с регионами.

"Поэтому, пожалуйста, максимально внимательно отнестись и не пропустить ни одно существенное обращение, которое должно быть рассмотрено до подведения итогов", - подчеркнула Памфилова.

Она также попросила представителей партий и кандидатов при наличии у них существенной информации, которую должны рассмотреть региональные комиссии, не опаздывать с подачей жалоб, а оперативно сообщить о возможных нарушениях и своих претензиях к процессу выборов.

"Чтобы наши коллеги в регионах могли оперативно рассмотреть и, в случае необходимости, и мы тоже в ЦИКе", - пояснила глава Центризбиркома.

Данные избиркомов, которые публикует МИА "Россия сегодня" >>