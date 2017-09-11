Эксперты объяснили победу Решетникова на выборах главы Прикамья

Единый день голосования в России (180)

ПЕРМЬ, 11 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Молодой единоросс Максим Решетников, который полгода был назначен временно исполняющим обязанности главы Пермского края, получил столь высокий результат – 82,6% - на выборах губернатора региона, так как у общества есть запрос на обновления, считает политконсультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов.

Действующий глава Пермского края Максим Решетников стал лидером на выборах губернатора региона с 82,6% по итогам обработки 100% протоколов. Согласно этим данным, на втором месте - Ирина Филатова от КПРФ со 7,49% голосов, на третьем - Олег Постников от ЛДПР со 3,8%. Владимир Аликин от "Справедливой России" набрал 2,8% голосов, Андрей Степанов от "Патриотов России" - 1,6%. Итоговая явка на выборах в Пермском крае составила 42,53%.

"В этом году - новый человек, спокойная кампания. Есть запрос на обновление – кстати, не только во власти, но и в оппозиции", - сказал Иванов в понедельник в ходе круглого стола, посвященного итогам выборов. Эксперт сравнил Решетникова с канатоходцем из песни Высоцкого, у которого нет права на ошибку.

Иванов добавил, что на высокую явку оказали существенное влияние приезд президента Владимира Путина в Пермь 8 сентября, за два дня до выборов, и плохая погода, из-за которой многие вместо дачных участков отправились на выборы.

Политтехнолог Дмитрий Логинов отметил, что Решетников из всех кандидатов "предложил наиболее конструктивную программу развития Пермского края, которая заинтересовала избирателей". "Почему высокий процент за Максима Геннадьевича Решетникова? Он удачно вошел в край, народ его воспринял – хорошо воспринял, с интересом, что это перспектива на будущее, что это перспектива развития края", - добавил Логинов.

Руководитель социологического агентства "Свои" Александр Нода отметил, в свою очередь, что явка в Перми была на 3-4% выше прогнозной за счет молодых людей, которые пришли на выборы.

"Молодежь была в большей степени за Решетникова", - уточнил Нода.

Политтехнолог Алексей Чусовитин сообщил, что на этих выборах в Перми работа с молодежью была поставлена на новый уровень. Молодые люди до 35 лет за участие в выборах получали флаеры в кино. Многих это привлекло. По мнению эксперта, если бы такие флаеры могли получить и избиратели более старшего возраста, явка была бы еще выше. Кроме того, явку удалось повысить и за счет продления голосования до 22.00 по местному времени (20.00 мск), уточнил Чусовитин.