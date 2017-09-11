Эксперты объяснили победу Решетникова на выборах главы Прикамья

09:4911.09.2017
(обновлено: 09:50 11.09.2017)
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ПЕРМЬ, 11 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Молодой единоросс Максим Решетников, который полгода был назначен временно исполняющим обязанности главы Пермского края, получил столь высокий результат – 82,6% - на выборах губернатора региона, так как у общества есть запрос на обновления, считает политконсультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов.
Действующий глава Пермского края Максим Решетников стал лидером на выборах губернатора региона с 82,6% по итогам обработки 100% протоколов. Согласно этим данным, на втором месте - Ирина Филатова от КПРФ со 7,49% голосов, на третьем - Олег Постников от ЛДПР со 3,8%. Владимир Аликин от "Справедливой России" набрал 2,8% голосов, Андрей Степанов от "Патриотов России" - 1,6%. Итоговая явка на выборах в Пермском крае составила 42,53%.
"В этом году - новый человек, спокойная кампания. Есть запрос на обновление – кстати, не только во власти, но и в оппозиции", - сказал Иванов в понедельник в ходе круглого стола, посвященного итогам выборов. Эксперт сравнил Решетникова с канатоходцем из песни Высоцкого, у которого нет права на ошибку.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Иванов добавил, что на высокую явку оказали существенное влияние приезд президента Владимира Путина в Пермь 8 сентября, за два дня до выборов, и плохая погода, из-за которой многие вместо дачных участков отправились на выборы.
Политтехнолог Дмитрий Логинов отметил, что Решетников из всех кандидатов "предложил наиболее конструктивную программу развития Пермского края, которая заинтересовала избирателей". "Почему высокий процент за Максима Геннадьевича Решетникова? Он удачно вошел в край, народ его воспринял – хорошо воспринял, с интересом, что это перспектива на будущее, что это перспектива развития края", - добавил Логинов.
Руководитель социологического агентства "Свои" Александр Нода отметил, в свою очередь, что явка в Перми была на 3-4% выше прогнозной за счет молодых людей, которые пришли на выборы.
"Молодежь была в большей степени за Решетникова", - уточнил Нода.
Политтехнолог Алексей Чусовитин сообщил, что на этих выборах в Перми работа с молодежью была поставлена на новый уровень. Молодые люди до 35 лет за участие в выборах получали флаеры в кино. Многих это привлекло. По мнению эксперта, если бы такие флаеры могли получить и избиратели более старшего возраста, явка была бы еще выше. Кроме того, явку удалось повысить и за счет продления голосования до 22.00 по местному времени (20.00 мск), уточнил Чусовитин.