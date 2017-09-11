Бречалов возглавил Удмуртию с 78,16% голосов

Единый день голосования в России (178)

ИЖЕВСК, 11 сен - РИА Новости, Рамиля Салихова. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов от "Единой России" выиграл выборы руководителя республики, набрав 78,16% голосов после 100% обработки протоколов, сообщил журналистам председатель удмуртского избиркома Виктор Кушко.

В единый день голосования 10 сентября в Удмуртии прошли досрочные выборы главы региона и депутатов госсовета республики.

"Обработано 100% протоколов, с большим отрывом побеждает Бречалов, он набрал 78,16% голосов, за ним идёт (Владимир) Бодров от КПРФ, он набрал 8,73%", - сказал председатель ЦИК региона.

По его данным, Фарид Юнусов от СР набрал 4,82%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 3,17% и Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости - 2,50%.

Подробнее о биографии Александра Бречалова читайте в справке РИА Новости >>

На прошлых выборах главы Удмуртии в 2014 году победу одержал Александр Соловьев, набрав 84,84% голосов избирателей. В апреле 2017 года глава государства отстранил Соловьева от должности после того, как чиновника задержали по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей.