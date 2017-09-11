Врио главы Кировской области побеждает на выборах, набрав 64% голосов

Единый день голосования в России (178)

КИРОВ, 11 сен - РИА Новости, Ирина Дурницына. Врио губернатора Кировской области единоросс Игорь Васильев после обработки 100% протоколов сохранил лидерство на выборах главы региона, набрав чуть более 64% голосов избирателей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного избиркома Роман Козьмин.

В Кировской области в единый день голосования 10 сентября прошли выборы губернатора. На должность главы области, кроме действующего руководителя региона Игоря Васильева, которого выдвинула "Единая Россия", претендовали представители еще трех партий: Николай Барсуков ("Коммунисты России"), Сергей Мамаев (КПРФ), Кирилл Черкасов (ЛДПР).

"После обработки 100% протоколов Барсуков набирает 4,27% голосов избирателей, Васильев - 64,03%, Мамаев - 18,99%, Черкасов - 10,03%", - сказал Козьмин.

По информации представителя избиркома, явка на выборах губернатора области составила, по предварительным данным, 30,39%. На предыдущих губернаторских выборах в 2014 году явка составляла 36,25%.