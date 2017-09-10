Неверов: в ходе выборов возбуждено 30 административных и 9 уголовных дел

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России", депутат Госдумы Сергей Неверов заявил, что, по данным партии, в ходе выборов 10 сентября уже было возбуждено 30 административных и 9 уголовных дел.

"Мы видим, что в рамках сегодняшнего дня порядка 30 административных дел, 9 уголовных дел возбуждено, уже видны какие-то нарушения", - заявил Неверов в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов 2017".

"Это реакция на то, что мы боролись и будем бороться, если где-то будут злоупотребления либо попытки дискредитировать сами выборы", - добавил депутат.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбрали глав регионов, в шести - региональные парламенты. В этот день прошли и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.